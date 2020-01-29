طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى السبت



الخميس 2020/01/30: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الجمعة 2020/01/31: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .



السبت 2020/02/01: يكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا الى شديد البرودة، فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:



1- خطر التزحلق على الطرقات.





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-6 13-6 10-7 بيت لحم 12-6 13-6 10-7 رام الله والبيرة 11-5 12-5 9-6 طولكرم 17-10 18-9 16-10 نابلس 14-7 15-7 12-7 قلقيلية 17-10 18-9 16-10 جنين 16-9 17-8 14-9 سلفيت 12-6 13-6 10-7 طوباس 16-9 17-8 14-9 روابي 14-7 15-7 12-7 الخليل 11-4 12-4 9-6 غزه 18-11 19-10 17-11 أريحا 19-12 20-11 18-11 خانيونس 18-11 19-10 17-11 الأغوار الشمالية 17-10 18-9 16-10 رفح 19-10 20-9 18-10 2- تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي الجمعة 2020/01/31: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .السبت 2020/02/01: يكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا الى شديد البرودة، فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- خطر التزحلق على الطرقات.

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وبارداً الى شديد ألبرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .