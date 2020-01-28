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الملك سلمان للرئيس: فلسطين قضيتنا وقضية العرب والمسلمين

الملك سلمان للرئيس: فلسطين قضيتنا وقضية العرب والمسلمين
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشدد خادم الحرمين الشريفين، للرئيس عباس، على أن موقف المملكة لن يتغير من القضية الفلسطينية حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني بحسب (وكالة الأنباء الرسمية وفا).

وقال: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم"، ودعا الى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار ان السلام خيار استراتيجي، بما يؤدي الى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

بدوره، شكر الرئيس، خادم الحرمين على مواقف المملكة الثابتة لتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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