برهوم: حماس ستشارك بأي لقاء وطني وصفقة ترامب مغلفة بتسويق الوهم

المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم

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خاص دنيا الوطن

أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنود صفقة القرن، هو اعلان عن برنامج ثنائي محور الشر في المنطقة، وهدفه تصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت أركان الدولة الاسرائيلية العنصرية، ومغلفة بتسويق الوهم للشعب الفلسطيني، وبالأموال العربية.



وقال برهوم لـ"دنيا الوطن": "نؤكد ان هذا يوم اسود في تاريخ الادارة الامريكية والاحتلال، ولكن يجب ان يشكل حالة وعي لدى الشعب الفلسطيني، بأن هذا الاعلان ليس خطرا على فلسطين لوحدها، وإنما على المنطقة برمتها، وهذا يحتاج الى الاسراع في تشكيل حالة وطنية جامعة، تقوم بصياغة استراتيجية عمل وطني فلسطيني يستند الى المشوار الكفاحي".



وأضاف: "الشعب الفلسطيني قوي بالارادة والعزيمة والمقاومة، ولكن كل هذه القوى بحاجة الى وحدة، والوحدة بحاجة الى لقاء وطني فلسطيني جامع على اعلى مستوى، ولكن حتى يتم ذلك، سنستمر بكل ما اوتينا من قوة شعبية فصائلية نضالية كفاحية في الضفة والقدس وغزة".



وحول دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اوضح الناطق باسم الحركة، أن هذه الدعوة مازالت قائمة، وقد توجت باتصال بين هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتا إلى أنه جرى لقاءً وطنياً في الضفة الغربية برئاسة الرئيس عباس، منوها في الوقت ذاته إلى أن كل هذه اللقاءات والدعوات يجب ان تترجم الى لقاء فلسطيني، وليكن برعاية جامعة الدول العربية والقاهرة، حتى يتم وضع استراتيجية وطنية عاجلة.



وفي السياق، قال برهوم: "أي لقاء وطني فلسطيني، يجب أن يشارك فيه الجميع، وينجم عنه قرارات حقيقية على الارض تكسر معادلات الاحتلال، وبالتالي قيمة هذه اللقاءات مرتبطة بقيمة القرارات".



وأضاف: "يجب أن ينتج عن هذه القرارات، بإعلان السلطة الفلسطينية التحلل من اوسلو، وانهاء التنسيق الامني، واطلاق العنان للشعب الفلسطيني كي يعبر عن رفضه لصفقة القرن، كما أننا بحاجة الى فكر الارتباط مع الاحتلال"، معربا عن جهوزية حركته للمشاركة باي لقاء قيادي وطني، للدفاع عن الارض والمقدسات.