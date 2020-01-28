حبيب: ترامب يُريد تطويب الأقصى للاحتلال ودعوة الرئيس عباس خطوة بالاتجاه الصحيح

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب

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خاص دنيا الوطن

أكد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن بنود (صفقة القرن)، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشبه بشروط الاستسلام التي يمليها المنتصر على المهزوم.



وقال حبيب لـ"دنيا الوطن": "نحن نقول لم نهزم ولن نهزم، فالشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، وسيواصل مقاومته حتى دحر الاحتلال، فهم يستخدمون نفوذهم وقوتهم الغاشمة، لكن معنا الحق، فكل محاولاتهم وصفقاتهم لن تغير من حقائق التاريخ، ستبقى فلسطين عربية إسلامية".



وأضاف: "الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض، أما هؤلاء الوافدون إلى أرضنا، فهم غرباء، فليغربوا عن وجوهنا، ولتعد فلسطين إلى حضننا الدافئ العربي والاسلامي، وبالتالي سنواصل المقاومة، حتى دحر المحتلين، وكنسهم عن أرضنا".



وفي السياق، أوضح حبيب، أن ترامب يريد أن يطوب المسجد الأقصى للاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الصراع مع الاحتلال مستمر، وسيكون النصر للفلسطينيين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه لا خيار لمواجهة المشروع الإسرائيلي إلا بالمقاومة، والتي ستعيد كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.



وحول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع وطني للكل الفلسطيني، في مدينة رام الله، اعتبرها القيادي في الجهاد، أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى جهد كبير من السلطة الفلسطينية والفصائل، لتكوين استراتيجية فلسطينية لمواجهة الاحتلال من خلالها.