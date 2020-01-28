الشيخ: وفد من القيادة سيتوجه لغزة للبدء بحوار وطني

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: إن الرئيس محمود عباس، أخذ قراراً هذا المساء، أنه خلال أسبوع، سيتم إرسال وفد من القيادة الفلسطينية من كل الفصائل إلى قطاع غزة؛ للبدء بحوار وطني فلسطيني في غزة.



وأكد الشيخ في تصريحات متلفزة، أن الذهاب إلى غزة، يأتي نتيجة تعذر خروج جزء كبير من القيادات الفلسطينية من قطاع غزة.



وأوضح الشيخ، أن الرئيس عباس، التقط المبادرة الإيجابية من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية.





وتابع الرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من دونالد ترامب، وهذا لا يندرج تحت بند الإهانة الشخصية للرئيس ترامب وإنما قرار سياسي؛ بسبب فخ كان منصوب للقيادة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه المكالمة كان لها هدف واحد وهو أن يخرج ترامب ويقول إنني شاورت القيادة الفلسطينية في هذه الخطة

وأضاف عرضوا علينا استلام الخطة ورفضنا، كما عرض ترامب علينا رسالة ورفضها الرئيس عباس .



رام الله - دنيا الوطن