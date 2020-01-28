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الإمارات: بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم

الإمارات: بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم
يوسف العتيبي سفير دولة الإمارات بواشنطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإمارات موقفها من (خطة السلام)، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، والمعروفة بـ (صفقة القرن).

وقال يوسف العتيبي، سفير دولة الإمارات بواشنطن في بيان اليوم الثلاثاء: "إن دولة الإمارات، تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين، تحقيق سلام دائم، وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي"، وذلك حسبما قالت سفارة دولة الإمارات بواشنطن على (تويتر).

وحسب (رويترز)، أعلن العتيبي أيضاً، تقدير دولة الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة؛ للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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