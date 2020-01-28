دولي

إيران: (صفقة القرن) محكوم عليها بالفشل

إيران: (صفقة القرن) محكوم عليها بالفشل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
علقت الخارجية الإيرانية على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فحوى خطته للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية المعروفة بـ"صفقة القرن"، قائلا إنها "خيانة القرن" ومحكوم عليها بالفشل.

وشددت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، عباس موسوي، أن "فلسطين حق للشعب الفلسطيني، والكيان الصهيوني كيان غاصب ومحتل" وفق (روسيا اليوم).

وأكدت الخارجية أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكون بإجراء استفتاء بين السكان الأصليين لفلسطين.

وأعرب موسوي عن استعداد طهران للتعاون مع دول المنطقة وعلى أي مستوى من أجل التصدي للخطة الأمريكية، وذلك بغض النظر عن الخلافات القائمة بين إيران وبعض الدول في المنطقة، حسب تعبيره.

ووصف موسوي الخطة الأمريكية بـ"المؤامرة الكبيرة المعادية للأمة الإسلامية"، داعيا "الدول والشعوب الحرة في المنطقة والعالم للتصدي لهذه الصفقة المشؤومة".

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