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ماذا علقت جمهورية مصر العربية على بنود (صفقة القرن)؟

ماذا علقت جمهورية مصر العربية على بنود (صفقة القرن)؟
مقر وزارة الخارجية المصرية
رام الله - دنيا الوطن
علقت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الثلاثاء، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف البيان: "وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها".

وتابع البيان: "تدعو مصر الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

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