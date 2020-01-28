وزير جيش الاحتلال: لن نعترف بالدولة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف

وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نيفتالي بينت

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رام الله - دنيا الوطن

صرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن السيادة الإسرائيلية، يجب أن تكون على أراضي الضفة الغربية، مشدداً على أن إسرائيل لن تعترف بالدولة الفلسطينية، تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.



وكتب بينت في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، اليوم الثلاثاء: "السيادة الإسرائيلية، يجب أن تكون على كل أراضي الضفة الغربية"، مضيفاً: "لن نسمح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، تحت أي ظرف من الظروف".



وأكد بينت، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، سيعلن تطبيق السيادة على المزيد من الأراضي"، وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هذه الأراضي تشمل "غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية".



يذكر، أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن (صفقة القرن)، والتي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة، بقي طي الكتمان، حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي، الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.