إصابة 12 مواطناً بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 12 مواطناً بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية، شرق القدس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن اثنين من المصابين نقلا إلى المستشفى، فيما عولج الآخرون ميدانياً، بسحب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.