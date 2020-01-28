شاهد: نائب أردني لـ "ترامب": اقلع اقلع أنت وصفقتك
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب خليل عطية، أن (صفقة القرن) لن تمرّ بصمود الشعبين الأردني والفلسطيني، ومواقف القيادتين الأردنية والفلسطينية.
وقال عطية في مداخلته تحت قبة البرلمان، الثلاثاء: "نقول لترامب إن هذه الصفقة لن تمرّ، ونقول له اقلع اقلع أنت وصفقتك".
وأضاف: "أقول لترامب: إنه هو قرن، وهذه الورقة لفها وادحشها".
أكد النائب خليل عطية، أن (صفقة القرن) لن تمرّ بصمود الشعبين الأردني والفلسطيني، ومواقف القيادتين الأردنية والفلسطينية.
وقال عطية في مداخلته تحت قبة البرلمان، الثلاثاء: "نقول لترامب إن هذه الصفقة لن تمرّ، ونقول له اقلع اقلع أنت وصفقتك".
وأضاف: "أقول لترامب: إنه هو قرن، وهذه الورقة لفها وادحشها".
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