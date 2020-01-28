شاهد: نائب أردني لـ "ترامب": اقلع اقلع أنت وصفقتك

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب خليل عطية، أن (صفقة القرن) لن تمرّ بصمود الشعبين الأردني والفلسطيني، ومواقف القيادتين الأردنية والفلسطينية.وقال عطية في مداخلته تحت قبة البرلمان، الثلاثاء: "نقول لترامب إن هذه الصفقة لن تمرّ، ونقول له اقلع اقلع أنت وصفقتك".وأضاف: "أقول لترامب: إنه هو قرن، وهذه الورقة لفها وادحشها".