إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي والخليل



إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة بيت امر شمال الخليل.



وبحسب الوكالة، فإن مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، اندلع في منطقة عصيدة ببلدة بيت امر بمدينة الخليل.



رام الله - دنيا الوطناصيب شاب فلسطيني، في مواجهات اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد أن جابت مسيرة حاشدة شوارع مدينتي رام الله والبيرة احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "صفقة القرن".وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان الذين أشعلوا الإطارات على الطريق المؤدية إلى الحاجز العسكري المقام على المدخل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.