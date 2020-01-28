شهاب: السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع يمثلون منتهى التآمر





وأكد، أن السفراء العرب، الذين حضروا الاجتماع، يمثلون منتهى التآمر، ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والأمة، مشيراً إلى أن الموقف الفلسطيني الرافض لهذا الشر، سيترجم بالحرص على تعزيز الوحدة، والمشاركة مع الكل الوطني في مواجهة الصفقة، وتفعيل المقاومة بكل أشكالها.





وتابع شهاب بالقول: سنقاتل بذور الشر التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة في الزمن الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع، وسنطردهم من أرضنا، ومن هوائنا وبحرنا".

ووصف شهاب في تصريح صحفي، من حضروا الخطاب بالبيت الأبيض، بأنهم مجرمون ودميون صهاينة، وأنجليكان، أياديهم ملطخة بدم الأبرياء، وجاؤوا لاستعراض القوة الاستعمارية، لينكشف زيف حديثهم عن السلام والعدل.