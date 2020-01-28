كوشنر: خطة ترامب تمنح الجميع الحرية للصلاة بالمسجد الأقصى وتضمن دولة فلسطينية متصلة الأراضي

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة (الجزيرة): أي حل على أساس الدولتين، يجب أن يرتكز على الخارطة التي رسمناها، مبيناً أن الخريطة التي رسمناها تتفق مع القرار الأممي، ونحن لا نريد اقتلاع أي يهودي أو فلسطيني في المنطقة.





وأكد كوشنر، أن الخارطة التي رسموها مستلهمة من الميثاق الأممي "242"، موضحاً أن حدود بلدية القدس، تغيرت منذ 1967 وحتى الآن.





وأضاف، أن خطة ترامب تمنح الجميع الحرية للصلاة في المسجد الأقصى، وتضمن دولة فلسطينية متصلة الأراضي.





رام الله - دنيا الوطن