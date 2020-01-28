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شؤون فلسطينية

تعرّف على خريطة دولة فلسطين وفق (صفقة القرن)

تعرّف على خريطة دولة فلسطين وفق (صفقة القرن)
خريطة دولة فلسطين وفق (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة لخريطة دولة فلسطين المستقبلية، وفق خطته للسلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس".

من جهته، قال غاريد كوشنر، الذي يعتبر مهندس (صفقة القرن): إن الخريطة التي رسمتها (صفقة القرن)، تتفق مع القرار الأممي، ونحن لا نريد اقتلاع أي يهودي أو فلسطيني في المنطقة.




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