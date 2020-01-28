تعرّف على خريطة دولة فلسطين وفق (صفقة القرن)













وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس".من جهته، قال غاريد كوشنر، الذي يعتبر مهندس (صفقة القرن): إن الخريطة التي رسمتها (صفقة القرن)، تتفق مع القرار الأممي، ونحن لا نريد اقتلاع أي يهودي أو فلسطيني في المنطقة.