أول تعليق من حركة حماس على إعلان ترامب (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الثلاثاء، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام المسماة بـ (صفقة القرن).



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق، أن (صفقة القرن) هي خطة نتنياهو في فلسطين، عبر استعراض انتخابي، وهروب مشترك من محاكمة لعزل ترامب، ومحاكمة نتنياهو.



وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "نرفض الصفقة، وسنقاومها، وسنفشلها، ولن يكتب لها النجاح، ووعوده للفلسطينين فارغة لا معنى لها، المطلوب وحدة وطنية جامعة، استراتيجية وطنية واحدة، العمل نحو موقف عربي وإسلامي مؤيد".



بدوره، قال القيادي في حركة (حماس)، سامي أبو زهري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن صفقة القرن لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وستسقط أمام وحدة الموقف الفلسطيني".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن خطته المزعومة لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، معترفًا بالقدس غير المقسمة، عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.