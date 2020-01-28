الرجوب: الرئيس عباس سيعرض موقف فلسطين أمام الجامعة العربية السبت المقبل

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، أن الشعب الفلسطيني، لن يقبل أي طرح لا يعطيه حقوقه المشروعة، التي تضمنتها المبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية، وفي مقدمتها، حقه في إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفقًا للقرار 194.



وأفاد الرجوب في تصريحات صحفية، عقب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد السبت المقبل، سيعرض فيه الرئيس محمود عباس، موقف فلسطين، وهو موقف يتضمن إجماع كل الفلسطينيين على رفض أي حل، يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.



وقال: إننا نثق في أمتنا العربية، وجامعة الدول العربية، بأن يحمل اجتماع وزراء الخارجية العرب، رسالة واضحة، برفض كل ما يتعارض مع مشروع المبادرة العربية للسلام، وقرارات الشرعية الدولية.



وأضاف أمين سر اللجنة المركزية: إننا دعونا لعقد جلسة لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، وجلسة للجمعية العمومية، وجلسة لدول عدم الانحياز، وسننشط على كل المحافل الدولية والقارية؛ لتعزيز موقفنا الثابت والواضح، وحماية مشروع السلام القائم على حل الدولتين.



ونوه الرجوب إلى أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية، معربًا عن أمله أن تتخذ حركة (حماس) قراراً بإنهاء الانقسام، والبدء في حوار لبناء شراكة، وإنهاء سيطرتهم في قطاع غزة، الأمر الذي يوفر فرصة للحكومة الفلسطينية، أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة، والتهيئة باتجاه بناء شراكة من خلال صندوق الاقتراع.