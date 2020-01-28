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مباشر | ترامب يعلن خطة صفقة القرن

دولي

نتنياهو: (صفقة القرن) تعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة وتنزع سلاح حماس

نتنياهو: (صفقة القرن) تعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة وتنزع سلاح حماس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تريد السلام مع جيرانها ودول العالم العربي، مشددًا على قبوله أن يتفاوض مع الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإعلان عن صفقة القرن: "ترامب رسم ملامح مستقبل لسلام يمكن تنفيذه، وهذه الخطة هي مسار واقعي لسلام مستدام"، معتبرًا صفقة القرن رائعة لاسرائيل والسلام في المنطقة.

وأوضح أن القدس الآن أصبحت موحدة تحت السيادة الاسرائيلية ومتاحة لجميع الأديان، كما أن أمريكا ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الاردن والمستوطنات بالضفة الغربية، لأجل أمن إسرائيل.

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن خطة ترامب تؤكد أنه يجب معالجة ملف اللاجئين الفلسطينيين لكن خارج حدود دولة إسرائيل، كما أن الصفقة تعتمد على نزع سلاح حركة "حماس" وتركها غزة.

ووجه نتنياهو، حديثه لمندوبي الإمارات والبحرين وعمان الذين يحضرون مؤتمر إعلان صفقة القرن، وقال: "من السرور أن اراكم هنا اليوم وحضروكم يحمل إشارة ليس للمستقبل إنما مهمة للحاضر"، متابعًا: "إنني أعلم كيف يمكن أن تحول الـ 50 مليار دولار التي أعلن ترمب عنها حياة الفلسطينيين".

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