جنبلاط: (صفقة القرن) هي بداية لمشروع التهجير

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط: إن (صفقة القرن) هي نهاية حل الدولتين، وبداية لمشروع التهجير، وصولاً إلى الوطن البديل.



واعتبر جنبلاط في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر)، أن هذه الصفقة "هي العودة إلى كلام هرتزل، مؤسس الفكر الصهيوني، بأن فلسطين أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض".