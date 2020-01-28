مباشر | تغطية خاصة.. تداعيات الاعلان الأمريكي لصفقة القرن

شؤون فلسطينية

تفاصيل ما جاء في اتصال هنية بالرئيس عباس

تفاصيل ما جاء في اتصال هنية بالرئيس عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبل قليل إتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس أكد خلاله رئيس الحركة على موقف حماس برفض صفقة القرن وشدد أننا جميعا في خندق مشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الكاملة في القدس واللاجئين والدولة. 

وأكد هنية، وفق ما نشر موقع حركة حماس الرسمي، على أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة للعمل المشترك سياسيا وميدانيا في إطار النضال الشعبي لقطع الطريق على هذه التوجهات الامريكية الإسرائيلية، متابعًا: "جماهيرنا في كافة أماكن تواجدها مستندة إلى هذا الموقف"

وشدد هنية على أن أي مشروع يتجاوز حقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والواضحة لا مستقبل له على الاطلاق. 

من جهته، ثمن الرئيس عباس هذه المبادرة وأكد على موقفه الواضح برفض هذه الصفقة والعمل على المسارات السياسية والدبلوماسية والشعبية لمواجهتها، مرحبا بالعمل المشترك في الداخل والخارج بهذا الاطار.

وأشار الرئيس الى دعوته لاجتماع وطني الليلة حيث رحب رئيس المكتب السياسي بهذه الدعوة مشيرا الى مشاركة بعض الاخوة من الضفة في هذا اللقاء. 

وتم الاتفاق خلال الاتصال على استمرار التنسيق والتواصل المستمرين.

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