أبو الغيط: الموقف الفلسطيني من "صفقة القرن" هو العامل الحاسم بتشكيل الموقف العربي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين، أي الإسرائيليين والفلسطينيين، وبوساطة نزيهة.



وقال الأمين العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب في مقر الجامعة، إن محاولة فرض أية حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح، وفق ما نقلت وكالة (وفا).



وشدد على أن الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي.