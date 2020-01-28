شؤون فلسطينية

بدران: حماس ستشارك بكل الفعاليات الرافضة لصفقة القرن

بدران: حماس ستشارك بكل الفعاليات الرافضة لصفقة القرن
حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران؛ بيان صحفي رفضا لصفقة القرن وتأكيدا على المشاركة في جمعة الغضب في كافة أماكن التماس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، جاء فيه: 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ...أيها الأحرار في كافة أماكن تواجدكم، إنها معركة الوفاء لفلسطين ومعركة الوفاء للقدس التي ستظل عاصمة لدولتنا المستقلة والمسجد الأقصى الذي سيظل خالصا للمسلمين.

إننا اليوم نمر بلحظة تاريخية في محاولة تقودها الإدارة الأمريكية لتصفية قضيتنا وشطب حقوقنا على أرضنا، وهذه اللحظة تحتاج لوقفة وطنية جامعة من كافة أبناء شعبنا رفضا لأية حلول سياسة تنتقص من حقوقنا.

نؤكد على المشاركة الفاعلة في فعاليات رفض صفقة القرن وجمعة الغضب التي تبدأ بصلاة الفجر العظيم، فمواجهة الصفقة وحماية المقدسات تحتاج لمشاركة كافة أبناء شعبنا وفصائله والانخراط في مشروع وطني وحدوي وترك الخلافات الداخلية جانبا.

إن رسالة الرفض الأقوى هي الصادرة من الميدان في فلسطين المحتلة، والتي تعلن للاحتلال ومن ورائه أمريكا أنه لا قيمة لقراراتكم، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض ومتمسك بها، وسيبقى يقاوم حتى النصر واقامة الدولة المستقلة.

نؤكد على أن المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح هي القادرة على حماية حقوقنا، في ظل السياسة الأمريكية التي تقوم على تصفية ثوابتنا الوطنية في القدس وعودة اللاجئين وإقامة الدولة كاملة السيادة.

ندعو الدول العربية والإسلامية لإعلان موقف واضح وصريح برفض الصفقة والبدء بحراك دبلوماسي عالمي عنوانه "الدولة الفلسطينية" كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

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