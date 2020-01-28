سلطة الطاقة تُصدر بياناً بشأن تطورات أزمة الكهرباء في محافظات الوطن





وأشار البيان، إلى أنه بالتوازي مع استكمال اجراءات تشغيل المحطة يتم العمل على تغطية العجز الكهربائي بشكل فوري من خلال تزويد المولدات اللازمة لمناطق الجنوب، علماً ان سلطة الطاقة قامت بتزويد شركة كهرباء الجنوب بمولدات بقدرة 12 ميغا واط، وتم الموافقة مؤخراً على تزويد مولدات اضافية بقدرة 5 ميغا واط وهي كافية لتغطية العجز الكهربائي لدى البلديات.



وتابع البيان: "نعمل مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وشركة كهرباء الجنوب والهيئات المحلية وبدعم من المحافظة على إدارة الأحمال الكهربائية للبلدات والقرى التي تتغذى من نفس الخطوط والغير منضمة لشركة كهرباء الجنوب من خلال تركيب عدادات مسبقة الدفع بشكل فوري، وتركيب قواطع آلية (مفتاح رئيسي) على مناطق الربط بهدف تنظيم وتحديد القدرات الكهربائية المزودة لتلك المناطق".



ولفت البيان، إلى أن سلطة الطاقة تعمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وخصوصاً الشمسية وتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك.



وأكمل: "نحن إذ نثمن صمود أهلنا في مختلف محافظات الوطن وإدراكهم افتعال الاحتلال للأزمة؛ نعدكم أن الأزمة في طريقها إلى الحل ونؤكد على ضرورة عدم حرف البوصلة الفلسطينية عن اتجاهها الصحيح".

رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة تعمل جاهدة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل محطات التحويل في نابلس ورام الله والخليل من أجل إنهاء أزمة الكهرباء التي تعاني منها معظم محافظات الوطن بسبب سياسة المماطلة التي ينتهجها الجانب الاسرائيلي والضغط لتوقيع اتفاقية تجارية لا تلبي الحد الأدنى لمصالح المستهلك الفلسطيني.وأضافت السلطة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "نتابع أعمال الصيانة لمحطة بيت أولا، التي تعرضت للتخريب والسرقة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة في بداية شهر شباط/ فبراير، وتنتهي خلال شهر عمل بحسب شركة الكهرباء الاسرائيلية، بالتزامن مع الانتهاء من بناء المغذيات الذي تقوم به سلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء بالتعاون مع شركة كهرباء الجنوب لمعالجة العجز الكهربائي في مناطقها".وتابع البيان: "حراسة هذه المحطات يتم بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية (الشرطة) لضمان عدم تكرار حوادث التخريب والسرقة".