الخارجية تُصدر بياناً بشأن منع مواطنة فلسطينية من دخول فنزويلا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الجهود التى بذلتها الوزارة مع السلطات الفنزويلية، نجحت في السماح لأسرة المواطنة سناء الدباس، بالدخول إلى كاركاس بعد احتجازهم في المطار، ورفض السماح لهم بالدخول، وإصرار السلطات الفنزويلية المختصة على عودتهم إلى جهة قدومهم من إسطنبول.



وقالت الوزارة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "إن الزوج الآن مع زوجته، وابنهم المولود في المستشفى، ويجري العمل على توفير الإذن لهم بالبقاء في فنزويلا".



وأبرقت الوزارة لعائلة المواطنة سناء الدباس، بخالص التهاني بوصول مولودها، وتمنى السلامة للعائلة، مشيرةً إلى أن الوزير رياض المالكي، أصدر توجيهاته وتعليماته لسفيرة دولة فلسطين لدى فنزويلا لمتابعة الأمر، والعمل مع الجهات المختصة على حل المشكلة الإنسانية للعائلة، التى رزقت بمولودها في ظرف استثنائي وهو ما تكلل بالنجاح.



وأكدت الوزارة، أن كل الكادر الدبلوماسي في الخارج، يعمل وفقاً لإمكانياته في تقديم كل سبل الدعم الممكنة لكل الفلسطينين حول العالم، وهذه التوجيهات، هي إحدى السمات الأساسية الدبلوماسية الفلسطينية، التى يؤكد عليها الرئيس محمود عباس دوماً.