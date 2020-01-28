بحضور الرئيس: فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

مجلس الجامعة العربية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أن دولة فلسطين طلبت رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لبحث سبل مواجهة ما يسمى بـ"صفقة القرن"، المقرر إعلانها اليوم الثلاثاء.



وأوضح السفير اللوح، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أن الاجتماع المقرر عقده السبت المقبل يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب موقفا عربيا موحدّا، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.