إصابة عشرات الطلبة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات الطلبة بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات، اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمالي الخليل، ظهر اليوم الثلاثاء.



وأطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الطلبة، الذين خرجوا رفضاً لما يسمى بـ (صفقة القرن)، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات الاختناق والإغماء، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



ومن المقرر، أن تشهد مناطق مختلفة من الضفة وغزة، مسيرات رافضة لـ (صفقة القرن) والإعلان الأمريكي الإسرائيلي، الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.