مقتل مواطن بإطلاق نار في مدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن نائل العويوي، البالغ من العمر (47 عاماً)، اليوم الثلاثاء، مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن المواطن المذكور، قد وصل إلى مستشفى محمد علي المحتسب، جنوب المدينة، متوفياً نتيجة إصابته بعيار ناري في الصدر، حيث جرى تحويله للمستشفى الأهلي.



وأكد ارزيقات، إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الجريمة للوقوف على ملابساتها، ولمعرفة هوية الفاعل، فيما أمرت النيابة العامة، بتحويل الجثة لمعهد الطب العدلي في أبو ديس؛ للكشف عليها من قبل الطب الشرعي.



هذا وعقب الجريمة، عززت الشرطة والأجهزة الأمنية من انتشارها داخل مدينة الخليل؛ لحفظ الأمن والنظام العام.