شؤون فلسطينية

بعد سحب الحصانة.. تقديم لائحة اتهام في محكمة القدس ضد نتنياهو

بعد سحب الحصانة.. تقديم لائحة اتهام في محكمة القدس ضد نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، اليوم الثلاثاء، لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

والتهم الموجهة لنتياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000.

وكان ماندلبليت أعلن، في نوفمبر الماضي، أنه قرر توجيه اتهامات لرئيس الوزراء في "الملف 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".

وقد قرر نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء، سحب طلبه الحصانة من الكنيست الإسرائيلي. 

يشار إلى أنه كان من المقرر، أن تعقد اليوم جلسة (كنيست)؛ لمناقشة طلب نتنياهو الحصانة في وقت سابق، فيما أعلنت أحزاب اليمين عن مقاطعتها للجلسة، كما أعلن رئيس (كنيست) يولي أدليشتاين، كذلك مقاطعته للجلسة.

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