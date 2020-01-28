البرادعي: ترامب سيُعلن اليوم صفقة فجة لتصفية القضية الفلسطينية

علق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان مساء اليوم الثلاثاء، عن (صفقة القرن).





وقال البرادعي، عبر (تويتر): "سوف يعلن ترامب اليوم، صفقة فجة لتصفية القضية الفلسطينية، لم نر مثلها منذ قيام دولة إسرائيل، ولم يجرؤ عليها أي رئيس أمريكي من قبل".





وأضاف: "أنتظر ومعى كل عربى، يؤمن بأبسط مبادئ العدالة، الرفض القاطع لها من جانب كل الأنظمة العربية، والوقوف مع الشعب الفلسطيني، وهذا أضعف الإيمان".





يذكر، أن ترامب، سيعلن مساء اليوم خطته للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، وذلك بحضور بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

رام الله - دنيا الوطن