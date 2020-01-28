عريقات: الاتصالات مقطوعة مع أمريكا منذ عامين وترامب يرسم مستقبلنا دون استشارتنا

الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن الاتصالات مقطوعة كلياً مع إدارة الرئيس الأمريكي، والبيت الأبيض منذ عامين، مع العلم أننا عقدنا معهم 37 لقاء في بداية تشكيل إدارة ترامب.



وقال عريقات في لقاء متلفز مع شبكة (CNN) الأمريكية مساء أمس: "إن ما تقوم به إدارة ترامب، هو لعبة غير عادلة بتاتاً، وتساءل عن ماهية العلاقات الدولية، التي تُعطي شخصاً الحق في التحكم بمستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا دون استشارتنا، وإدارة ترامب تقوم بالإعلان الآن عن (خطة القرن) من أجل أن يفوز نتنياهو في الانتخابات، إن هذا أسخف ما يجري الآن في الشرق الأوسط".



أوضح، أن اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والقول إن الاستيطان شرعي، وقطع الدعم المالي عن المستشفيات في القدس، والفصل العنصري (أبرتهايد) وضم الأغوار، ثم يقول إنه يريد التشاور مع الفلسطينيين، هل من الممكن أن تحاور وتشاور وتحدد مستقبلنا بالقرارات والإملاءات والسيطرة على مصيرنا؟



وأضاف عريقات: إن ما يفعله فريق ترامب هو تدمير للسلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإن هذا هو احتيال القرن.



وشدد عريقات على أنه سيكون هناك إعلان قرار عربي، وإجماع دولي ضد (صفقة القرن)، مع التأكيد على التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.