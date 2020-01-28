عربي

مسودة قرار بريطاني بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا

مسودة قرار بريطاني بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا
مجلس الامن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي، مسودة قرار، يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة.

ومن المقرر، أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ليبيا الأربعاء، لكن العديد من الدبلوماسيين، استبعدوا إمكانية تبني القرار في تلك الجلسة، بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس الدائمين بشأن الملف الليبي، بحسب (أ ف ب). 

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط حكم الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، وتتصارع على السلطة في هذا البلد حكومتان: سلطة تمثلها "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج ومقرها في طرابلس، وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق، يمثلها خليفة حفتر، الذي يشن منذ حوالي 10 أشهر هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ولم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى قرار رسمي بوقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية في ليبيا، منذ بدء حفتر هجومه العسكري على العاصمة طرابلس في 4 نيسان/ أبريل الماضي، ذلك أن في المجلس أعضاء يدعمون عسكرياً أو سياسياً، حفتر، وآخرون يدعمون السراج.

وجاء في مسودة القرار البريطاني، أن "يقر مجلس الأمن نتائج القمة الدولية، التي عقدت في برلين حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض منذ 2011"، كما يدعو المجلس، جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى "إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه"، ويطالب طرفي النزاع بـ"الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار"، حسب النص.

وتنص مسودة القرار أيضاً على وجوب "فصل القوات المتحاربة وإرساء تدابير لبناء الثقة بين المعسكرين"، وتطلب من غوتيريش تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار، بما في ذلك "مساهمات من منظمات إقليمية"، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي، اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.

وفي ختام مؤتمر برلين، الذي انعقد في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، تعهدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي الالتزام بحظر توريد الأسلحة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وبعدها دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصل في أقرب وقت ممكن؛ لوقف دائم لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية؛ لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

أخبار ذات صلة

البرادعي: ترامب سيُعلن اليوم صفقة فجة لتصفية القضية الفلسطينية

البرادعي: ترامب سيُعلن اليوم صفقة فجة لتصفية القضية الفلسطينية

تعليق الأوقاف المصرية على قرار حظر ارتداء النقاب

تعليق الأوقاف المصرية على قرار حظر ارتداء النقاب

أمير قطر يُعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة سلفه

أمير قطر يُعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة سلفه

أول تغريدة من محمد علي بعد إعلانه اعتزال السياسة

أول تغريدة من محمد علي بعد إعلانه اعتزال السياسة

الرياض: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية حاليًا

الرياض: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية حاليًا

مصر توقع اتفاقيتين مع شركة أمريكية لحفر سبعة آبار في المتوسط

مصر توقع اتفاقيتين مع شركة أمريكية لحفر سبعة آبار في المتوسط

شاهد: السعودية تَرُد على &#34;استهداف ولي العهد&#34; وتُهاجم إيران وتركيا

شاهد: السعودية تَرُد على "استهداف ولي العهد" وتُهاجم إيران وتركيا

بسبب (كورونا).. العاهل المغربي يأمر بإعادة 100 مواطن إلى المملكة

بسبب (كورونا).. العاهل المغربي يأمر بإعادة 100 مواطن إلى المملكة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

المستشار براك: نمر بظروف استثنائية تهدد مستقبلنا وتحتم علينا العمل بعزيمة قوية

المستشار براك: نمر بظروف استثنائية تهدد مستقبلنا وتحتم علينا العمل بعزيمة قوية

الحركي للأخصائيين النفسيين يطالب الفصائل بدعم الرئيس عباس

الحركي للأخصائيين النفسيين يطالب الفصائل بدعم الرئيس عباس

بدران: حماس ستشارك بكل الفعاليات الرافضة لصفقة القرن

بدران: حماس ستشارك بكل الفعاليات الرافضة لصفقة القرن

براك: جهودنا متواصلة مع كافة القطاعات لتحصين الدولة من مخاطر الفساد

براك: جهودنا متواصلة مع كافة القطاعات لتحصين الدولة من مخاطر الفساد

نادي الأسير: نقل الأسير إبراهيم غنيمات إلى المستشفى

نادي الأسير: نقل الأسير إبراهيم غنيمات إلى المستشفى

المنظمات الأهلية: بالإرادة الشعبية نُسقط (صفقة القرن) والحقوق لا تُقايض بالأوهام

المنظمات الأهلية: بالإرادة الشعبية نُسقط (صفقة القرن) والحقوق لا تُقايض بالأوهام

إصابة عشرات الطلبة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابة عشرات الطلبة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

عساف يُؤكد أهمية تظافر كل الجهود لحماية القدس والأغوار والمشروع الوطني

عساف يُؤكد أهمية تظافر كل الجهود لحماية القدس والأغوار والمشروع الوطني

منوعات

شاهد: كيف أجابت علة كامل على سؤال محرج حول موهبتها؟

شاهد: كيف أجابت علة كامل على سؤال محرج حول موهبتها؟

مفاجأة صادمة حول قتيل فيلا نانسي عجرم... كان يتعقب نجمتين

مفاجأة صادمة حول قتيل فيلا نانسي عجرم... كان يتعقب نجمتين

شاهد: يسرا تحسم الجدل.. وتعلق &#34;والله ما عندي سرطان&#34;

شاهد: يسرا تحسم الجدل.. وتعلق "والله ما عندي سرطان"

للمرة الأولى ابنة رانيا يوسف تعلق على جرأة ملابسها وقضية البطانة

للمرة الأولى ابنة رانيا يوسف تعلق على جرأة ملابسها وقضية البطانة

بعد إعترافات زينة وكشفها تفاصيل زواجهما.. هجوم عنيف ضد أحمد عز

بعد إعترافات زينة وكشفها تفاصيل زواجهما.. هجوم عنيف ضد أحمد عز

صالح الجسمي يرد على أحلام بقضية مريم الحسين: &#34;تدخلت بشأن لا يعنيها&#34;

صالح الجسمي يرد على أحلام بقضية مريم الحسين: "تدخلت بشأن لا يعنيها"

شاهد: محمد رمضان يستعرض سلساله المرصّع بالألماس

شاهد: محمد رمضان يستعرض سلساله المرصّع بالألماس

الفنان اللبناني راغب علامة: &#34;اسكتوا بقى&#34;

الفنان اللبناني راغب علامة: "اسكتوا بقى"

زوج نانسي عجرم يرد بطريقته على اتهامه بالقتل القصد

زوج نانسي عجرم يرد بطريقته على اتهامه بالقتل القصد

تأييد حبس مطربة مصرية عامين

تأييد حبس مطربة مصرية عامين

عربي

مسودة قرار بريطاني بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا

مسودة قرار بريطاني بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا

تعليق الأوقاف المصرية على قرار حظر ارتداء النقاب

تعليق الأوقاف المصرية على قرار حظر ارتداء النقاب

أمير قطر يُعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة سلفه

أمير قطر يُعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة سلفه

أول تغريدة من محمد علي بعد إعلانه اعتزال السياسة

أول تغريدة من محمد علي بعد إعلانه اعتزال السياسة