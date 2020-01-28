لأول مرة من 2007.. السماح باستيراد الفراولة من غزة وتسويقها داخل إسرائيل





وذكر مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، غال بيرغر، أن إسرائيل سمحت لأول بتصدير الفراولة من غزة هذا الصباح؛ للتسويق في إسرائيل للمرة الأولى منذ صيف عام 2007.





وأوضح، أنه تم السماح بمرور ثلاث شحنات من الفراولة، عبر (معبر كرم أبو سالم) إلى إسرائيل.





ونُقل عن مصادر فلسطينية، أنه من المخطط، أن تستقبل إسرائيل 600 طن من الفرولة طوال الموسم الحالي.





يذكر، أن إسرائيل كانت تمنع استيراد الفراولة، وتسويقها في السوق الإسرائيلي، وقامت بحملات لجمعها، بدعوى أنها تدخل بطريقة غير قانونية، فيما تسمح بتصديرها للضفة وللخارج.

رام الله - دنيا الوطنسمحت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، باستيراد الفراولة من قطاع غزة، وبيعها بالسوق الإسرائيلي.