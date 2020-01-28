البطش: سنُشارك في اجتماعات رام الله لبحث مواجهة (صفقة القرن)

مسئول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مسئول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن الحركة ستشارك في اجتماع الفصائل، المقرر عقده في رام الله مساء اليوم؛ لبحث آليات العمل الوطني لمواجهة خطة ترامب.



وقال البطش في تصريح صحفي عبر الموقع الرسمي للحركة: هذا الاجتماع ليس بديلاً عن الدعوة التي أجمعت عليها القوى؛ لعقد لقاء وطني، يحضره الأمناء العامون للفصائل، بهدف وضع استراتيجية مواجهة شاملة".