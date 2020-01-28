شؤون فلسطينية

الحركي للصحفيين يُساند الرئيس برفض صفقة القرن ويدعو لتكثيف التغطية لفضح المؤامرة

الحركي للصحفيين يُساند الرئيس برفض صفقة القرن ويدعو لتكثيف التغطية لفضح المؤامرة
شعار المكتب الحركي للصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية، عن مساندته الكاملة للرئيس محمود عباس، في رفضه لما يُسمى بـ (صفقة القرن) التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها.

وقال المكتب الحركي للصحفيين في بيان صادر عنه، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: إن هذه الصفقة، هي عبارة عن تطبيق أفكار صهيونية، تتمثل بسرقة الأرض الفلسطينية، وتشريع المستوطنات، وضم الأغوار والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وإلغاء حق العودة، وغيرها من المواقف المتماهية مع أفكار نتنياهو، وحكومة اليمين المتطرف.

ودعا المكتب الحركي، كافة الزملاء الصحفيين إلى تكثيف التغطية، التي يقومون بها من أجل فضح المؤامرة، التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية من خلال ما يسمى بـ (صفقة القرن)، وإعداد التقارير والمقالات وبكافة اللغات، حتى نوصل رسالتنا إلى العالم أجمع.

وأضاف المكتب الحركي المركزي، أنه يقع على عاتقنا كصحفيين وإعلاميين مهمات كبيرة في مساندة القيادة الفلسطينية، وجماهير شعبنا، الذين يرفضون هذه الصفقة المشبوهة، واستثمار منابرنا الإعلامية، والقيام بموجات مفتوحة في القنوات والإذاعات، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتغريد بكافة لغات العالم والتواصل مع الصحفيين في جميع الدول من أجل التعريف بحجم الظلم الواقع على شعبنا بفعل ممارسات الإدارة الأميركية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

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