جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة.. تعرف عليها





وحسب القناة، فإن إسرائيل، سمحت بإدخال الأسمنت إلى قطاع غزة، تحت إشراف الأمم المتحدة الخاص بأعمال التشطيب، وليس من النوع الآخر، الذي يمكن استخدامه في بناء الأنفاق، وفق زعمها.





وأشارت إلى أن إسرائيل ستقدم المزيد من التسهيلا في تسويق السلع والمنتجات الزراعية، التي ستأتي من غزة إلى إسرائيل.





وأوضحت (كان) أن إسرائيل، سمحت بإدخال الأدوية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، وكميات كبيرة منها بتبرع أمريكي بقيمة 600 ألف دولار.



ونوهت القناة إلى أن إسرائيل، ستسمح غداً بدخول 6000 من إطارات السيارات لأول مرة منذ بدء المسيرات والمواجهات عند حدود القطاع في آذار/ مارس 2018.





وحسب القناة، سمحت إسرائيل أيضًا بإدخال قوارب صيد جديدة وحافلات إلى القطاع.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن إسرائيل، قررت منح تسهيلات لقطاع غزة، فيما يتعلق بدخول السلع والمواد الأساسية.