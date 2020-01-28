الجيش الإسرائيلي يدفع بقوات إضافية إلى غور الأردن





وأفاد المتحدث باسم الجيش هادي زيلبرمان، وفق القناة 7 الإسرائيلية، أنه وفقًا لتقييم الوضع القائم في الجيش بشكل مستمر، فقد تقرر تعزيز منطقة غور الأردن بقوات المشاة.











رام الله - دنيا الوطنقرر الجيش الإسرائيلي، زيادة أعداد قواته في منطقة غور الأردن، على خلفية الإعلان عن (صفقة القرن) مساء اليوم، ودعوات فلسطينية إلى يوم غضب.