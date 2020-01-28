الجيش الإسرائيلي يدفع بقوات إضافية إلى غور الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قرر الجيش الإسرائيلي، زيادة أعداد قواته في منطقة غور الأردن، على خلفية الإعلان عن (صفقة القرن) مساء اليوم، ودعوات فلسطينية إلى يوم غضب.
قرر الجيش الإسرائيلي، زيادة أعداد قواته في منطقة غور الأردن، على خلفية الإعلان عن (صفقة القرن) مساء اليوم، ودعوات فلسطينية إلى يوم غضب.
وأفاد المتحدث باسم الجيش هادي زيلبرمان، وفق القناة 7 الإسرائيلية، أنه وفقًا لتقييم الوضع القائم في الجيش بشكل مستمر، فقد تقرر تعزيز منطقة غور الأردن بقوات المشاة.
التعليقات