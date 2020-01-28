شؤون فلسطينية

التربية: إحراق صف مدرسي على أيدي مستوطنين في عينابوس جريمة

التربية: إحراق صف مدرسي على أيدي مستوطنين في عينابوس جريمة
حرق الصف في مدرسة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة التربية والتعليم، اليوم، إحراق صف مدرسي في مدرسة ذكور عينابوس الأساسية، في تربية جنوب نابلس، على أيدي مستوطنين، واصفةً هذا الحادث بجريمة بشعة، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية.

وأكدت التربية، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن هذا الاعتداء الآثم على مدرسة، تخدم أطفالاً أبرياء، يكشف عن عنصرية الاحتلال، وسياساته الرامية إلى ترويع الطلبة والأطفال، واستهداف المؤسسات التربوية بشكل ممنهج.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية والمنظمات المدافعة عن حقوق الأطفال، باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، ولجم ممارسات الاحتلال وفضحها.

وأفادت التربية، أن المستوطنين، قد خطوا أيضاً شعارات عنصرية على جدران المدرسة.

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