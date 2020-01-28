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تعليق الأوقاف المصرية على قرار حظر ارتداء النقاب

تعليق الأوقاف المصرية على قرار حظر ارتداء النقاب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، أحمد القاضي: إن الوزارة، تحترم قرار حظر ارتداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة للنقاب.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية رصدتها (روسيا اليوم) إن: "الأوقاف تحترم كافة الأحكام القضائية، وما يتعلق بالحكم الديني للنقاب تختص به دار الإفتاء".

وأكد على أهمية تجديد الخطاب الديني؛ لمواكبة تطورات الحياة، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف، تهتم بإعداد الأئمة والخطباء وتتابع ردود فعل الجمهور، تجاه ندوات الوزارة.

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً غير قابل للطعن، يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وقالت المحكمة: إن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، تنص على تدعيم الاتصال المباشر للطلاب "بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في كانون الثاني/ يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

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