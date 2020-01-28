شؤون فلسطينية

القرعاوي يدعو لثورة فلسطينية ضد الاحتلال

القرعاوي يدعو لثورة فلسطينية ضد الاحتلال
فتحي قرعاوي القيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة (حماس) فتحي القرعاوي، إلى تحرك وثورة فلسطينية على كل المستويات، لمواجهة المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية، معتبراً أن ما يرتكبه رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو تأجيج للصراع في المنطقة بطريقة وحشية وهمجية غير مسبوقة.

ووصف القرعاوي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ترامب بأنه رئيس متهور، وغير متوازن في علاقته الدولية، ويعتزم الإعلان عن ما يصفها بـ (صفقة القرن)، ويعطي بموجبها حقوق الشعب الفلسطيني كاملة لمن لا يستحق، من الذين جاؤوا واحتلوا أرض شبعنا، وهذا تحد للقانون الدولي.

وقال: "إن هذا الإعلان، يعني ضياع حقوق الشعب الفلسطيني وعودته كلاجئين، وربما يكون مخطط لما هو أبعد، بإخراج شعبنا لدول مجاورة، لاسيما الأردن".

وأوضح، أنه إذا لم تتدارك الجهات المسؤولة، وخاصة في بعض الدول العربية، ويتم إيقاف هذا الجنون الأمريكي، فإن هذه الدول والمنطقة كلها، ستكون مهددة.

وعن المطلوب فلسطينياً، قال القيادي في حماس: "إن الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، هو الذي يدافع عن حقوقه، وعلى القيادة الفلسطينية، أن تحتضن شعبنا لمقاومة هذا القرار الجائر، فلا يمكن أن يتحرك العالم إلا إذا تحرك الفلسطينيون، والمؤسسات الدولية وحدها لا تكفي، ويجب أن تقوم قوي شعبنا في الوقوف أمام هذا القرار، وإلا فإنه سيكون دماراً وخراباً".

وأضاف قرعاوي: "إن الحشد في الأماكن المقدسة، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، تأكيد على أن شعبنا سيحمي حقوقه أمام الهجمة الإسرائيلية والأمريكية، والتي تستهدف تهويد الأرض ومصادرة المقدسات، وطرد أبناء شعبنا".

وأشاد باستجابة أبناء شعبنا لحملة الفجر العظيم، والصلاة والرباط في الأقصى والإبراهيمي، داعياً إلى استمرارها.

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