الرئيس عباس: ترامب "كلب ابن كلب" وذاهبون لأيام صعبة

نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، عن مصادر في حركة (فتح) قولها: إن الرئيس محمود عباس هاجم نظيره الأمريكي دونالد ترامب واصفاً إياله بـ "الكلب ابن الكلب".



وقال الرئيس عباس: "اتصلوا بي من واشنطن، لكنني لم أرد على الهاتف، قلت لا وسوف استمر بقول لا، نحن ذاهبون إلى أيام صعبة، سنواجه تداعيات الرفض، يجب تصعيد المواجهة على كل نقاط التماس، وعلى جميع الشباب أن ينخرطوا".



وأضاف الرئيس عباس: "أخبروني بأني سأدفع ثمن فعلتي الحمقاء، لم يعد لدي الكثير لأعيشه، ولن أكون خائنا، إما الموت كشهيد أو رفع علم فلسطين فوق أسوار القدس، ومن يريد أن يساعد، فإنه مرحب به".

يذكر أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أكد لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس رفض اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.





يأتي ذلك، بعد تأكيد ترامب، أنه سيتم إعلان (صفقة القرن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

رام الله - دنيا الوطن