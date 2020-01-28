عشرات المستوطنين والطلاب اليهود يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم، اليوم الثلاثاء، عشرات المستوطنين، والطلاب اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 45 مستوطناً، و115 طالباً يهودياً، اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.