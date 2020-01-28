الاحتلال يُغلق حاجز (جيت) العسكري الواصل بين شمال الضفة وجنوبها

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز جيت العسكري، الواصل بين شمال الضفة وجنوبها.وأفاد شهود عيان وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، أغلقت الحاجز المذكور، الذي يصل محافظات شمال الضفة بجنوبها، ومنعت المركبات من العبور من وإلى مدينة نابلس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.