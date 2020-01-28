الجيش الإسرائيلي يُعزز قواته في نقاط الاحتكاك بالضفة





وأفاد موقع القناة 7 الإسرائيلي، أن الجيش، عزز تواجده في النقاط الرئيسية، وعند المفترقات في جميع أنحاء الضفة، خوفًا من عمليات فلسطينية أو مواجهات على طرق المرور المزدحمة.





ويرجح الجيش الإسرائيلي، وقوع مواجهات عنيفة أو عمليات فلسطينية في إطار الغضب، والرد على إعلان ترامب (صفقة القرن) من البيت الأبيض، بحضور نتنياهو وغانتس، مساء اليوم.











رام الله - دنيا الوطنبدأ الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الثلاثاء، بتعزيز قواته في مناطق الاحتكاك بالضفة الغربية.