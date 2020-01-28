الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا مع الرئيس وخلفه في مواجهة مؤامرة القرن

شعار الجبهة العربية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن الشعب الفلسطيني، يجدد رفضه المطلق لمؤامرة القرن "الصهيو- أمريكية" والتي سيتصدي لها بكل ما أوتي من قوة، وسيفشلها كما أفشل كافة المؤامرات والمخططات، التي حيكت ضد قضيتنا الوطنية على مدى عقود المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، وصل "دنيا الوطن"، أن ترامب يكشف عن جهله المطبق بالتاريخ وبطبيعة الشعب الفلسطيني، وهو واهم إذا ما ظن أن مؤامرته لتصفية القضية الفلسطينية، والالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، ستجد من يقبلها أو من يتماشى معها، أو أن بمقدوره أن يمررها أو يفرضها على شعبنا، معتبرة تهديده ووعيده لشعبنا وقيادته إنما تكشف عن إفلاسه الأخلاقي والقيمي.



وتابعت الجبهة، أن الشعب الفلسطيني بأكمله، خلف الرئيس (أبو مازن) في موقفه الرافض لمؤامرة القرن، متوجهة له بالتحية على صلابة موقفه، ومؤكدة له أن الجبهة ورفاقها وكافة أبناء شعبنا معه في معركة الصمود والتصدي للمؤامرة، التي ستتحطم على صخرة الإرادة الفلسطينية، كما تحطمت كافة المؤامرات السابقة، ومؤكدة أيضاً على ضرورة إبقاء القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، ودراسة الرد من كل جوانبه، وعدم التعامل مع المعركة بردة فعل أو استجابة للمشاعر والعواطف، مما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، وأن يكون على مستوى اللحظة التاريخية، موضحة أن الوحدة الوطنية، باتت فرضاً وطنياً تفرضه التحديات التي تستوجب من الجميع التخلي عن حساباته الحزبية والالتفاف حول القيادة الفلسطينية المتمسكة بموقف شعبنا، ودعمها بكل السبل؛ لتعزيز صمودها وصلابتها.



وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة والاشتباك الدائم، والمباشر مع قوات الاحتلال في كافة أماكن التماس؛ لتؤكد للعالم أجمع، أن شعبنا لن يقبل أن ينتقص أي حق من حقوقه، وأن كافة الخيارات مفتوحة أمامه؛ لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة، وأنه يمتلك من المخزون النضالي، ما سيدهش الأعداء وأعوانهم.