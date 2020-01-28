شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا مع الرئيس وخلفه في مواجهة مؤامرة القرن

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا مع الرئيس وخلفه في مواجهة مؤامرة القرن
شعار الجبهة العربية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن الشعب الفلسطيني، يجدد رفضه المطلق لمؤامرة القرن "الصهيو- أمريكية" والتي سيتصدي لها بكل ما أوتي من قوة، وسيفشلها كما أفشل كافة المؤامرات والمخططات، التي حيكت ضد قضيتنا الوطنية على مدى عقود المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، وصل "دنيا الوطن"، أن ترامب يكشف عن جهله المطبق بالتاريخ وبطبيعة الشعب الفلسطيني، وهو واهم إذا ما ظن أن مؤامرته لتصفية القضية الفلسطينية، والالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، ستجد من يقبلها أو من يتماشى معها، أو أن بمقدوره أن يمررها أو يفرضها على شعبنا، معتبرة تهديده ووعيده لشعبنا وقيادته إنما تكشف عن إفلاسه الأخلاقي والقيمي.

وتابعت الجبهة، أن الشعب الفلسطيني بأكمله، خلف الرئيس (أبو مازن) في موقفه الرافض لمؤامرة القرن، متوجهة له بالتحية على صلابة موقفه، ومؤكدة له أن الجبهة ورفاقها وكافة أبناء شعبنا معه في معركة الصمود والتصدي للمؤامرة، التي ستتحطم على صخرة الإرادة الفلسطينية، كما تحطمت كافة المؤامرات السابقة، ومؤكدة أيضاً على ضرورة إبقاء القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، ودراسة الرد من كل جوانبه، وعدم التعامل مع المعركة بردة فعل أو استجابة للمشاعر والعواطف، مما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، وأن يكون على مستوى اللحظة التاريخية، موضحة أن الوحدة الوطنية، باتت فرضاً وطنياً تفرضه التحديات التي تستوجب من الجميع التخلي عن حساباته الحزبية والالتفاف حول القيادة الفلسطينية المتمسكة بموقف شعبنا، ودعمها بكل السبل؛ لتعزيز صمودها وصلابتها.

وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة والاشتباك الدائم، والمباشر مع قوات الاحتلال في كافة أماكن التماس؛ لتؤكد للعالم أجمع، أن شعبنا لن يقبل أن ينتقص أي حق من حقوقه، وأن كافة الخيارات مفتوحة أمامه؛ لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة، وأنه يمتلك من المخزون النضالي، ما سيدهش الأعداء وأعوانهم.

أخبار ذات صلة

الخارجية تُحذر من تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل الإعلان عن (صفقة القرن)

الخارجية تُحذر من تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل الإعلان عن (صفقة القرن)

لأول مرة من 2007.. السماح باستيراد الفراولة من غزة وتسويقها داخل إسرائيل

لأول مرة من 2007.. السماح باستيراد الفراولة من غزة وتسويقها داخل إسرائيل

الحية: سنُشارك باجتماع القيادة الفلسطينية المقرر عقده برام الله اليوم

الحية: سنُشارك باجتماع القيادة الفلسطينية المقرر عقده برام الله اليوم

الخارجية: (صفقة القرن) ترجمة أمريكية لوعد بلفور

الخارجية: (صفقة القرن) ترجمة أمريكية لوعد بلفور

البطش: سنُشارك في اجتماعات رام الله لبحث مواجهة (صفقة القرن)

البطش: سنُشارك في اجتماعات رام الله لبحث مواجهة (صفقة القرن)

الحركي للصحفيين يُساند الرئيس برفض صفقة القرن ويدعو لتكثيف التغطية لفضح المؤامرة

الحركي للصحفيين يُساند الرئيس برفض صفقة القرن ويدعو لتكثيف التغطية لفضح المؤامرة

جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة.. تعرف عليها

جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة.. تعرف عليها

التربية: إحراق صف مدرسي على أيدي مستوطنين في عينابوس جريمة

التربية: إحراق صف مدرسي على أيدي مستوطنين في عينابوس جريمة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الخارجية تُحذر من تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل الإعلان عن (صفقة القرن)

الخارجية تُحذر من تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل الإعلان عن (صفقة القرن)

الخارجية: (صفقة القرن) ترجمة أمريكية لوعد بلفور

الخارجية: (صفقة القرن) ترجمة أمريكية لوعد بلفور

الحركي للصحفيين يُساند الرئيس برفض صفقة القرن ويدعو لتكثيف التغطية لفضح المؤامرة

الحركي للصحفيين يُساند الرئيس برفض صفقة القرن ويدعو لتكثيف التغطية لفضح المؤامرة

التربية: إحراق صف مدرسي على أيدي مستوطنين في عينابوس جريمة

التربية: إحراق صف مدرسي على أيدي مستوطنين في عينابوس جريمة

القرعاوي يدعو لثورة فلسطينية ضد الاحتلال

القرعاوي يدعو لثورة فلسطينية ضد الاحتلال

عباس زكي: واثقون أن شعبنا وأمتنا العربية على موعد مع فجر الحرية

عباس زكي: واثقون أن شعبنا وأمتنا العربية على موعد مع فجر الحرية

الشعبية: إعلان موت مرحلة أوسلو أولوية للتصدي لـ (صفقة القرن)

الشعبية: إعلان موت مرحلة أوسلو أولوية للتصدي لـ (صفقة القرن)

عشرات المستوطنين والطلاب اليهود يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين والطلاب اليهود يقتحمون الأقصى

منوعات

شاهد: يسرا تحسم الجدل.. وتعلق &#34;والله ما عندي سرطان&#34;

شاهد: يسرا تحسم الجدل.. وتعلق "والله ما عندي سرطان"

للمرة الأولى ابنة رانيا يوسف تعلق على جرأة ملابسها وقضية البطانة

للمرة الأولى ابنة رانيا يوسف تعلق على جرأة ملابسها وقضية البطانة

بعد إعترافات زينة وكشفها تفاصيل زواجهما.. هجوم عنيف ضد أحمد عز

بعد إعترافات زينة وكشفها تفاصيل زواجهما.. هجوم عنيف ضد أحمد عز

صالح الجسمي يرد على أحلام بقضية مريم الحسين: &#34;تدخلت بشأن لا يعنيها&#34;

صالح الجسمي يرد على أحلام بقضية مريم الحسين: "تدخلت بشأن لا يعنيها"

شاهد: محمد رمضان يستعرض سلساله المرصّع بالألماس

شاهد: محمد رمضان يستعرض سلساله المرصّع بالألماس

الفنان اللبناني راغب علامة: &#34;اسكتوا بقى&#34;

الفنان اللبناني راغب علامة: "اسكتوا بقى"

زوج نانسي عجرم يرد بطريقته على اتهامه بالقتل القصد

زوج نانسي عجرم يرد بطريقته على اتهامه بالقتل القصد

تأييد حبس مطربة مصرية عامين

تأييد حبس مطربة مصرية عامين

شاهد: أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

شاهد: أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

شاهد: أصالة: &#34; أنا مش حزينة.. أنا حولة&#34;

شاهد: أصالة: " أنا مش حزينة.. أنا حولة"

عربي

تعليق الأوقاف المصرية على قرار حظر ارتداء النقاب

تعليق الأوقاف المصرية على قرار حظر ارتداء النقاب

أمير قطر يُعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة سلفه

أمير قطر يُعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة سلفه

أول تغريدة من محمد علي بعد إعلانه اعتزال السياسة

أول تغريدة من محمد علي بعد إعلانه اعتزال السياسة

الرياض: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية حاليًا

الرياض: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية حاليًا