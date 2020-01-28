مزهر: نُقاطع اجتماعات منظمة التحرير لكننا سنُشارك لبحث إسقاط (صفقة القرن)

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤولها بقطاع غزة، جميل مزهر: موقفنا مقاطع لاجتماعات تنفيذية منظمة التحرير، لكننا سنُشارك من أجل بحث سبل إسقاط صفقة العار الأمريكية.



وأضاف مزهر في تصريحات صحفية "الشعبية أعلنت مرارًا موقفها الرافض بشكل قاطع لـ (صفقة القرن) التصفوية، والشعب أمام معركة مصيرية وتحدٍ كبير".



وشدد على أنه يجب تحييد الخلافات، وعدم الحديث عن قضايا خاصة وحزبية، والانطواء تحت قيادة موحّدة لمواجهة (صفقة القرن) متمماً: "إعلان ترامب للصفقة بهذه الوقاحة، يُعفي القيادة الفلسطينية من التمسك بأية اتفاقيات وقيود سياسية وأمنية واقتصادية".