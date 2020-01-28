مركزية (فتح) تجتمع بمكتب نائب رئيس الحركة لبحث ملف (صفقة القرن)

من المقرر، أن تعقد اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لها بمكتب نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، بمدينة رام الله.





وقال أمين سر المجلس الثوري لفتح، ماجد الفتياني، لـ "دنيا الوطن"، إنه سيجري عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث الإعلان الأمريكي لـ (صفقة القرن).





من الجدير ذكره، أن القيادة الفلسطينية، ستعقد اجتماعاً لها مساء اليوم، وذلك وفق دعوة طارئة، وجهها الرئيس محمود عباس؛ لبحث الإعلان عن (صفقة القرن).





خاص دنيا الوطن