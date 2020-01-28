التحذير من التنكيل بالأسرى الأطفال في سجن (الدامون)



وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحركة الأسيرة، بصدد بلورة خطوات وإجراءات تتمثل في إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، والمطالبة بوجود أسرى بالغين لدى الأسرى الأطفال في سجن (الدامون)، في محاولة لإفشال كل المخططات، التي تستهدف مجمل مكونات الحركة الأسيرة في السجون.



رام الله - دنيا الوطنحذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسنعبد ربه، من تعرض الأسرى الأطفال في سجن (الدامون) لعملية تنكيل همجية من قبل الإدارة، تمثلت بعزل بعضهم في الزنازين الانفرادية، وسوء الغرف من حيث صغرها والرطوبة العالية وانتشار الحشرات، واقتحام غرفهم وتفتيشهم وتكبيل أيديهم، وحرمانهم من الزيارات والكانتين، مشيراً إلى أن الغرامات المالية التي فرضت عليهم، وصلت إلى 80 ألف شيكل.