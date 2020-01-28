عضو ثوري: شعبنا مُلتف حول قيادته برفض أية حلول سياسية لاتلبي حقوقنا



وأكد رضوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني وقيادته موقفهم واضح إزاء رفض (صفقة القرن) ومقاومتها، وعدم قبولأاية حلول سياسية، تعيد شعبنا الذي قدم عشرات آلاف الشهداء للمربع الأول، حتى وإن كان هناك تآمر من البعض العربي ضد قضيتنا العادلة.



وأضاف رضوان: إن اجتماع القيادة، الذي دعا له الرئيس محمود عباس، مساء اليوم، سيقود هذا الحراك ضد (صفقة القرن) التي تستهدف قلب القضية الفلسطينية، والوجود الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، رائد رضوان: أبناءشعبنا بجميع قواه وفصائله الوطنية، الاستعداد لمعركة سياسية وميدانية طويلة ضد الاحتلال، والإدارة الأمريكية، وضد التآمر على قضيتنا، واستهداف الوجود الفلسطيني من خلال (صفقة القرن) من خلال توحيد الصفوف في مقاومة شعبية، تشمل جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ونقاط التماس مع العدو.