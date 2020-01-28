الشبيبة الطلابية تدعو إلى المشاركة الواسعة بالفعاليات الرافضة لـ (صفقة القرن)



وأكد فرج في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الشبيبة الطلابية، ستبقى في طليعة العمل النضالي؛ لمواجهة هذا الإعلان، ومحاولات تصفية قضيتنا وشعبنا، مضيفاً أن إعلان (صفقة القرن) من قبل ترامب محاولة لصرف الأنظار عن إمكانية عزله، وإخراج حليفه نتنياهو من أزمته، ورفع الحصانة عنه.



رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) سكرتير الشبيبة الطلابية، حسن فرج، أن اجتماعاً سيعقد ظهر اليوم، لقيادات الشبيبة الطلابية في مفوضية التعبئة والتنظيم، لإقرار برنامج وطني شامل، تقوده الشبيبة، تنديداً بـ (صفقة القرن)، والمشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية، مشيراً إلى أهمية المشاركة في الفعالية التي ستُنظم غداً في طوباس لحماية الأغوار.