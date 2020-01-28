فعاليات حراثة الأراضي في الأغوار تنطلق غداً بمشاركة كافة أبناء شعبنا



وقال بشارات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إن ما يتعرض له المواطنون بالأغوار من مصادرة للأراضي ومنع وصول المزارعين لها، وكذلك اعتداءات عصابات المستوطنين على الرعاة، وضم مساحات واسعة من الأراضي لصالح المستوطنين.



وأضاف بشارات: أنه سيتم غداً خلال الفعالية التي ستنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمشاركة لجان المقاومة الشعبية ومؤسسات العمل الشعبي والوطني والمحافظات، حراثة 2000 دونم من أراضي المواطنين في المالح، والتي منع جيش الاحتلال المزارعين من دخولها وحراثتها.



وأكد بشارات على أن الرد القادم على عصابات المستوطنين خاصة عصابة شباب التلال، ستكون بالرد بالمثل قائلاً: اذا تعرض المستوطنين للمزارعين، سنتعرض لهم، وإن حاصروا أرضنا سنحاصر بؤرهم الاستيطانية، وسنتعرض لهم كما يتعرضون

لأبناء شعبنا، وسنمارس الضغط عليهم، وطردهم من أرضنا.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف الأغوار ومقاومة الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات: إن فعالية حراثة الأراضي في المالح بالأغوار الشمالية، جاءت ردأ على اعتداءات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم، وتحدياً واضحاً لقرارات ترامب بحق شعبنا وقضيته.